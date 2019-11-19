Создали устройство, которое превращает смартфон в ноутбук

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Создали устройство, которое превращает смартфон в ноутбук / unsplash

Китайская компания Anyware начала собирать на Kickstarter средства на выпуск приставки PhoneBook. По заверениям производителя, новый девайс может превратить любой смартфон под управлением оперционной системы Android в ноутбук.

Разработчики устройства PhoneBook сообщают, что это "первое в мире устройство, которое обеспечивает поддержку мобильных игр с полноценной клавиатурой и мышкой на большом экране".

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Характеристики

PhoneBook представляет собой 15,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD, обычную полноразмерную клавиатуру и тачпад. Чтобы аксессуар превратился в рабочий ноутбук, к нему нужно подключить смартфон на Android или iOS. Как отмечают разработчики, смартфон выступает в качестве центрального процессора.


Особенности PhoneBook

Кроме того, PhoneBook оснащен стереодинамиками. Устройство поддерживает управление в мобильных играх с помощью клавиатуры и мыши. Указанное время автономной работы – до восьми часов. Аксессуар оборудован двумя разъемами USB, портом HDMI, USB-C, а также 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.


Основные разъемы PhoneBook

На Kickstarter PhoneBook собрал уже свыше 363 000 долларов при заявленной цели в 37 500 долларов.

Дата выхода и цена

PhoneBook можно приобрести за 169 долларов (около 4 100 гривен). Старт продаж новинки планируют на декабрь 2019 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Разработки Цены Гаджеты
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