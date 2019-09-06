Создали видео с ураганом Дориан: можно разглядеть даже молнии
Метеорологи создали анимированное видео, на котором можно увидеть ураган Дориан, а также вспышки молний во внешних районах урагана.
Видео создал ученый из Национального центра атмосферных исследований Дакота Смит, передает Newsweek. Для этого он наложил несколько слоев данных, собранных спутником.
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Молнии – обычное явление для внешнего круга штормовых систем.
"Внутри урагана есть мощная энергия, которая может повлечь частые удары молнии", – пояснила пресс-секретарь Метеорологической службы Великобритании Оливер Клайдон.
Мелкие ледяные частички с положительным зарядом остаются в верхних слоях тучи, а град падает вниз с отрицательным. Таким образом, образуется электрическая полярность, из-за которой возникают молнии.
Что известно об урагане Дориан?
В начале осени мощный ураган добрался до Багамских островов. Уже погибло около 20 человек, в том числе 7-летний мальчик. Еще один ребенок пропал без вести.
Категория урагана повысилась до третьей из пяти возможных. Максимальная скорость порывов ветра составляет 184 километра в час. Сейчас стихийное бедствие приближается к американским штатам Флорида, Джорджия, а также к Южная и Северная Каролина.
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