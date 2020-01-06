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Создан микроскоп для смартфона с 1000-кратным зумом: видео

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Набор оптики DIPLE превращает смартфон в микроскоп / DIPLE

В 2016 году небольшой стартап SmartMicroOptics вышел на Kickstarter с недорогим, однако интересным устройством. Гаджет превращает любой смартфон в мощный цифровой микроскоп, способный увеличить изображение в 1000 раз. Три года спустя первые рабочие образцы поступили на бета-тест, а компания объявила сроки начала поставок новинки.

По словам разработчиков, DIPLE позволяет "увидеть то, что раньше было доступно только в лабораториях". Установка занимает несколько секунд, после чего можно делать фото и видео увеличенного изображения в формате HD.

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Особенности микроскопа для смартфона

Прибор габаритами 176x100x40 мм с оптическим разрешением менее 1 мкм совместим с любым размером и формой камеры смартфона. Защищенный корпус позволяет погружать устройство в прозрачные жидкости, а модульная конструкция – купить более мощный объектив или обновить устаревшие детали.


Демонстрация работы микроскопа DIPLE

Комплект сменных линз включает три опции. DIPLE RED обеспечивает 35-кратное оптическое увеличение (3 мкм, поле зрения около 1 мм), DIPLE GREY – 75-кратное увеличение (1 мкм), а DIPLE BLACK – 150-кратное (0,7/0,8 мкм). Также можно заказать дополнительные фильтры для оптики.

Микроскоп для смартфона DIPLE:

Дата выпуска

Начало производства новинки запланировано на январь 2020 года, а отправка первых микроскопов заказчикам начнется в середине года.

Цена гаджета

Еще одной особенностью новинки стала доступная цена – менее 100 долларов. Как сообщают представители команды SmartMicroOptics, они не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас они работают над новыми устройствами, которые будут давать еще более качественную картинку и обладать чрезвычайно крепким объективом.

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Автор: Михаил Года
Теги: Гаджеты Смартфоны Новости Техно Техно
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