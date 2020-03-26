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Создатели игр Just Cause, Mad Max и RAGE 2 анонсировали новый шутер

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Пока почти весь мир сидит на карантине, игровая индустрия продолжает функционировать. Компания Avalanche Studios Group сделала сразу три важных заявления.

Основное из заявлений Avalanche Studios Group

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  • Во-первых, теперь Avalanche Studios Group состоит из трех студий.
  • Во-вторых, в Steam запустили скидки на все ее игры.
  • В-третьих, одна из команд разработчиков опубликовала тизер нового шутера от первого лица.

Подробно о каждом из пунктов

Отныне Avalanche Studios Group состоит из трех отделений:

  • основного – Avalanche Studios
  • дочернего – Expansive Worlds, которое выпустило The Hunter: Call of the Wild
  • подразделения Systemic Reaction, которое будет разрабатывать игры, которые компания станет выдавать самостоятельно, как это было в случае с не самой удачной Generation Zero.

В честь окончания реструктуризации Avalanche Studios Group запустила распродажу своих тайтлов в Steam. В сервисе можно приобрести Just Cause 3, RAGE 2, Mad Max и другие игры со скидками.

Трейлер проекта Avalanche Studios – смотрите видео

Также студия Systemic Reaction опубликовала тизер пока не анонсированного шутера. Судя по всему, он будет выполнен в формате от первого лица. Представители компании добавили, что это не единственный проект, который сейчас находится в разработке, но не раскрыли никаких деталей.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры
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