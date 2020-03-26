Создатели игр Just Cause, Mad Max и RAGE 2 анонсировали новый шутер

Пока почти весь мир сидит на карантине, игровая индустрия продолжает функционировать. Компания Avalanche Studios Group сделала сразу три важных заявления.

Основное из заявлений Avalanche Studios Group

Интересно ВОЗ рекомендуют играть компьютерные игры во время карантина

Во-первых, теперь Avalanche Studios Group состоит из трех студий.

Во-вторых, в Steam запустили скидки на все ее игры.

В-третьих, одна из команд разработчиков опубликовала тизер нового шутера от первого лица.

Подробно о каждом из пунктов

Отныне Avalanche Studios Group состоит из трех отделений:

основного – Avalanche Studios

дочернего – Expansive Worlds, которое выпустило The Hunter: Call of the Wild

подразделения Systemic Reaction, которое будет разрабатывать игры, которые компания станет выдавать самостоятельно, как это было в случае с не самой удачной Generation Zero.

В честь окончания реструктуризации Avalanche Studios Group запустила распродажу своих тайтлов в Steam. В сервисе можно приобрести Just Cause 3, RAGE 2, Mad Max и другие игры со скидками.

Трейлер проекта Avalanche Studios – смотрите видео

Также студия Systemic Reaction опубликовала тизер пока не анонсированного шутера. Судя по всему, он будет выполнен в формате от первого лица. Представители компании добавили, что это не единственный проект, который сейчас находится в разработке, но не раскрыли никаких деталей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно