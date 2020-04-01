Создатели игры GTA передадут часть дохода на борьбу с коронавирусом

Игровая индустрия продолжает вести борьбу с коронавирусом. К битве с пандемией и ее последствиями присоединилась и студия Rockstar Games.

Каким компаниям будут помогать и сколько передадут средств

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Авторитетная студия пообещала помочь ряду организаций, пожертвовав 5% дохода от внутриигровых покупок в Grand Theft Auto Online и Red Dead Online за два ближайших месяца.

В первую очередь Rockstar Games намерена помочь компаниям, которые не могут работать во время карантина и не получают поддержки государства.

Также она планирует перевести часть средств организациям, которые занимаются помощью пострадавшим от кризиса непосредственно. Студия пообещала чаще делиться новостями о своей благотворительной инициативе.

Rockstar Games and COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN — Rockstar Games (@RockstarGames) April 1, 2020

Точная сумма помощи не называется

Даже 5% прибыли в GTA Online и Red Dead Online – это более чем приличная сумма. Сама Rockstar не публиковала актуальных данных об активной аудитории мультиплеерных режимов этих игр, но GTA V и Red Dead Redemption 2 уже несколько месяцев не покидают чарты продаж в разных регионах.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако впоследствии вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 105 792 человек, а умерло от нее 12 428 больных. На территории Украины уже зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 17 из них оказались летальным, еще 10 людям удалось вылечиться от болезни.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса скончались 44 156 человек, всего заболели 883 225 человек (данные по состоянию на день 1 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 185 377 человек выздоровели от коронавируса.

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