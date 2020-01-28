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Создатели Plague Inc обратились к игрокам по поводу коронавируса

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Обращение создателей Plague Inc относительно коронавируса / tech.informator.ua

Компания Ndemic Creations, которая разработала игру в жанре биологического симулятора Plague Inc, обратилась к игрокам. Так как из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае популярность этой игры резко возросла.

Как сказано на официальном сайте Ndemic Creations, они получили немало вопросов от игроков и журналистов, поэтому решили сделать специальное обращение по этому поводу.

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Что говорят в Ndemic Creations

"Каждый раз, когда происходит вспышка заболевания, мы видим рост числа игроков, так как люди стремятся узнать больше о том, как распространяются болезни, и понять механизмы вирусных вспышек", – пишут Ndemic Creations.

Поэтому разработчики отмечают, что их игра в жанре биологического симулятора не должна восприниматься игроками как научная модель распространения вируса.

"Помните, Plague Inc – это игра, а не научная модель. А нынешняя вспышка коронавируса – реальная ситуация, которая затрагивает много людей. Мы всегда рекомендуем игрокам получать информацию непосредственно от местных и всемирных органов здравоохранения", – добавляет компания.

Что такое Plague Inc? Это игра-стратегия, которую Ndemic Creations выпустили в 2012 году. Это реалистичная модель распространения эпидемии. Суть игры заключается в том, чтобы распространять эпидемию по всей Земле и в итоге уничтожить человечество.

Следовательно, игрок должен заразить в определенной стране нулевого пациента. Далее происходит инфицирование людей внутри страны, а впоследствии – распространяется на весь мир. Вирус переносится животными, птицами, насекомыми, через кровь или зараженные перемещаются на самолетах или кораблях. Также существуют случайные и управляемые виды заражения. В 2012 Plague Inc буда номинирована на звание "Лучшей стратегической игры года" по версии IGN.

Что известно о коронавирусе? Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии вирус распространился на другие страны. В Украине было зафиксировано несколько подозрений на этот вирус, но пока ни один случай заражения не подтвердили. По состоянию на 28 января зафиксировано 4600 инфицированных вирусом и уже погибли 106 человек (все погибшие являются жителями Китая).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Коронавирус 2020 Игры
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