Создатели Pokemon Gо представили первый трейлер игры Harry Potter: Wizards Unite
Студия Niantic выпустила первый короткий трейлер мобильной игры Harry Potter: Wizards Unite. Выход игры планируется на 2019 год.
Об этом сообщила студия Niantic на своем официальном сайте.
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Работа над Wizards Unite проходит при поддержке корпорации Warner Bros. Pictures и ее подразделения Portkey Games, созданного для разработки игр из вселенной Гарри Поттера.
Технология дополненной реальности, которая сделала феноменом поиск покемонов в игре Pokemon Gо, позволит игрокам так же путешествовать в поисках артефактов, магических созданий и знакомых персонажей.
Пока подробности об игре Harry Potter: Wizards Unite в студии не сообщают. Но на официальном сайте уже началась предварительная регистрация. Волшебники, которые откликнулись на призыв, получать информацию о предстоящей игре на почту или через социальные сети.
Видео первого трейлера игры Harry Potter: Wizards Unite: