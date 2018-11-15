Создатели Pokemon Gо представили первый трейлер игры Harry Potter: Wizards Unite

Студия Niantic выпустила первый короткий трейлер мобильной игры Harry Potter: Wizards Unite. Выход игры планируется на 2019 год.

Об этом сообщила студия Niantic на своем официальном сайте.

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Работа над Wizards Unite проходит при поддержке корпорации Warner Bros. Pictures и ее подразделения Portkey Games, созданного для разработки игр из вселенной Гарри Поттера.

Технология дополненной реальности, которая сделала феноменом поиск покемонов в игре Pokemon Gо, позволит игрокам так же путешествовать в поисках артефактов, магических созданий и знакомых персонажей.

Пока подробности об игре Harry Potter: Wizards Unite в студии не сообщают. Но на официальном сайте уже началась предварительная регистрация. Волшебники, которые откликнулись на призыв, получать информацию о предстоящей игре на почту или через социальные сети.

Видео первого трейлера игры Harry Potter: Wizards Unite: