Созвездие спутников SpaceX стало крупнейшим в истории

Компания SpaceX накануне успешно запустила на орбиту третью ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink для раздачи интернета. Теперь созвездие из более чем 170 спутников – крупнейшее коммерческое созвездие с единым оператором.

Очередной запуск в рамках миссии Starlink отодвинул на второе место группу спутников дистанционного наблюдения Planet, которая состоит из 150 аппаратов, сообщает Space News.

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Особенности запуска

Один из 60 спутников получил новую специальную "тонировку". SpaceX будет отслеживать, снизит ли это в достаточной степени свечение и блики, на которые ранее пожаловались астрономы.

Это необходимая осторожность с учетом того, что в первой очереди проекта SpaceX планирует вывести на орбиту одну тысячу пятьсот восемьдесят четыре спутника (после этого сеть заработает над территорией США), а в далекой перспективе – более 40 тысяч спутников.

Как будет работать Starlink

Илон, комментируя итоги запуска, впервые описал систему, с помощью которой к Starlink будут подключаться клиенты. Сам он уже передал сообщение с помощью одного из первых терминалов – но как организован процесс и как выглядит эта часть системы, не сообщалось.

Теперь появились первые детали. Коммерческая версия терминала – это "палка с чем-то вроде НЛО на конце". Никаких специальных навыков для подключения не понадобится: достаточно поставить ее под открытым небом и воткнуть в розетку.

Как ранее подчеркивала президент SpaceX Гвинн Шотвелл, для компании это первый опыт работы на потребительском рынке. И это проект, на который Маск "ставит все": по оценке Morgan Stanley, после введения системы в действие SpaceX может подорожать до 120 миллиардов долларов, а в случае неудачи постепенно потеряет свое главное конкурентное преимущество – многоразовые ракеты, проекты которых разрабатывают сейчас по всему миру.

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает расходы на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

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