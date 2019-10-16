Space Logistics планирует построить в Украине космодром

Компания Space Logistics может построить в Украине космодром. Сейчас компания выбирает самые оптимальные локации. При этом уже есть приблизительная стоимость проекта - 50 миллионов долларов.

Об этом заявил глава компании Space Logistics Дмитрий Легеза, информирует издание tech.liga.net.

Интересно: В компании со SpaceX: армия США выбрала украинское предприятие для миссий на орбите

"Основная задача, которую мы перед собой поставили – построить космодром на территории Украины. Поэтому в течение трех-четырех месяцев мы ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально проанализировать возможность такого строительства", – пояснил Легеза.

Он также пояснил, пока его компания работает над общим вопросом возможности построения космодрома. Когда он только начал изучать вопрос о строительстве космодрома, то ожидал, что эксперты поднимут его на смех. Но специалисты серьезно выслушивали его размышления.

Оказалось, вопрос никто не изучал – просто не было необходимости, так как был Казахстан с Байконуром, – добавил Легеза.

Кстати, Space Logistics уже определилась с локацией, где в теории могут соорудить этот космодром. Оптимальным местом выбрали Херсонскую область.

Как известно, Верховная Рада разрешила украинским частным компаниям выполнять "космическую деятельность". Ранее в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей могли выполнять только государственные компании.

Что известно о компании Space Logistics?

Как говорят ее создатели, компания создана для лоббирования развития космических технологий в Украине и космической отрасли в целом. Компания создана в 2018 году. Одна из главных целей – построение космодрома на территории Украны.



Также среди основных задач в компании называют налаживание международных связей с космическими агентствами и компаниями и консультации для отечественных компаний.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно