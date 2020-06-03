Ступень ракеты прибыла в порт Канаверал, что во Флориде. Она была использована недавно в историческом пилотируемом запуске частной компании SpaceX. Это именно та степень, что мягко спустилась на автономную плавучую платформу Of course i still love you в Атлантическом океане.

Портал USLaunchReport опубликовал видео прибытия платформы со ступенью в порт Канаверал.

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Что будет дальше со ступенью

Использованную ступень под номером В1058 не будут отправлять в музей, несмотря на то, что она участвовала в историческом пуске. SpaceX планирует дальше использовать ступень в будущих миссиях. Напомним, что первые ступени ракеты Falcon 9 многоразовые. Они способны самостоятельно осуществлять мягкую посадку на автономную платформу или специально отведенное место на космодроме.

Кроме того, стоит добавить, что при запуске корабля Crew Dragon 30 мая, SpaceX использовала абсолютно новую ракету Falcon 9.

Видео первой ступени ракеты Falcon 9 в порту Канаверал:

На видео можно заметить, что ступень ракеты несколько обгорела. Это нормально, ведь спускаясь сквозь плотные слои атмосферы покрытие ракеты заметно страдает, однако на работу самой ракеты это никак не влияет.

Кроме того, в SpaceX уже давно решили не очищать такие ракеты от нагара, поскольку он придает им необычного вида. Однако компании точно нужно будет снять "червя" – старый логотип NASA нанесененный на ракету. Или же ступень будут использовать исключительно для миссий космического агентства.

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Кроме того SpaceX в своем твиттере показала фото ступени ракеты Falcon 9 на платформе Of course i still love you.