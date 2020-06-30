Во вторник вечером компания Илона Маска запустила третий спутник нового поколения GPS III SV03 компании Lockheed Martin. Он значительно превосходит все имеющиеся на орбите аппараты по характеристикам.

Как сообщает thealphacentauri, ракета стартует с комплекса 40 базы ВВС США на мысе Канаверал, Флорида, США.

Интересно Скафандры NASA для лунной миссии Artemis проектирует искусственный интеллект

Для чего запустили спутник

Аппарат призван повысить точность определения местоположения в три раза. Lockheed Martin не раскрывает точной информации, но отмечает, что эта точность меньше длины вытянутой руки.

Производитель всерьез озаботился вопросами безопасности и возможности глушить сигнал. Армия США активно использует на поле боя спутниковые технологии и технологии дополненной реальности, поэтому точное и непрерывное определение местоположения является критически важным фактором работы GPS. "Заглушить" сигнал потенциальному противнику теперь будет гораздо труднее (по словам разработчика – в 8 раз).

Lockheed Martin серьезно поработала и над корпусом аппарата. Теперь он лучше подготовлен к работе в тяжелых условиях космоса.

Не забыли и о гражданских нуждах. Аппарат серии GPS III станет первым спутником, который посылает сигнал L1C. Вскоре его начнут использовать и другие аппараты GNSS (глобальных спутниковых навигационных систем), вроде европейского Galileo. Это позволит GPS-приемников получать сигнал от разных систем, не только GPS, что значительно повысит скорость работы и точность.

Именно на ракете Falcon 9 GPS в декабре 2018 года был запущен первый аппарат нового поколения. Второй спутник на орбиту отправила последняя Delta IV версии Medium.

Еще в сентябре 2017 го ВВС США подписали с Lockheed Martin новый контракт на строительство еще 22-х спутников этого поколения. Планируется, что в ближайшие 7 лет все группировки GPS будут полностью заменены на новые аппараты.

Видео запуска ракеты Falcon 9