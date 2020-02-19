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SpaceX будет возить туристов в космос на рекордную высоту

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Иллюстративное фото / SpaceX

Компания SpaceX подписала первый договор на полет четырех туристов в космос на корабле Crew Dragon. Ключевой особенностью туров станет поднятие капсулы на рекордную высоту – не менее 1000 километров. Это в 2,5 раза выше рабочая орбита МКС. Также стало известно, что первый туристический полет на такую высоту будет длительным – он займет 5 суток.

МКС вращается по орбите на высоте около 410 километров. Цель Crew Dragon – подъем на 1000 километров и больше. Это приблизит корабль и его экипаж к рекорду, установленного в 1966 году американским пилотируемым кораблем "Джемини-11", который ненадолго поднялся на высоту 1374 километров, пишет New Atlas.

Интересно: SpaceX определилась с датой первого пилотируемого запуска Crew Dragon

Как будет проходить полет

Туристы проведут в космосе пять дней. Перед этим им предстоит пройти учебный курс продолжительностью всего несколько недель. Туристы, однако, не попадут на Международную космическую станцию.

Компания Space Adventures, занимающаяся отправкой частных лиц на МКС, запланировала туристический полет на конец 2021 или начало 2022 года. Пока неизвестно, будут ли на борту Crew Dragon, кроме пассажиров, члены экипажа. Однако представитель компании рассказал, что полностью автономный корабль не требует никаких профессиональных пилотов или астронавтов, и управлять им могут сами туристы.

Полёт в космос на Crew Dragon:

Цена

Компания не разглашает стоимость путевки, хотя Эрик Андерсон, глава Space Adventure, вспомнил в Twitter, что цена будет меньше чем 50 миллионов долларов с человека. Окончательный прайс будет зависеть от ряда факторов, в частности от запросов пассажира.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно SpaceX Космос
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