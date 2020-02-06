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SpaceX позволила арендовать место в своих ракетах: цены

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SpaceX позволила арендовать место в ракете / vgolos.com.ua

Компания SpaceX запустила сервис, позволяющий арендовать место в ракете для запуска спутников. Такую услугу компания запустила специально для людей, у которых нет денег на аренду целой ракеты.

Запуск ракеты SpaceX может стоить 60 миллионов долларов за запуск.

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На сайте можно выбрать нужный тип орбиты, куда нужно доставить спутник (полярная, низкая околоземная или солнечно-синхронная). Также можно выбрать максимально раннюю дату полета. Например, теперь можно выбрать даты с июня 2020 года.

Цена

Стоимость услуги аренды ракеты стартует от миллиона долларов при грузе до 200 кг. При этом за каждый лишний килограмм нужно будет добавить к стоимости 5 долларов.

SpaceX дозволила орендувати місце у своїх ракетах
Сервис SpaceX уже работает

Пользователю нужно указать общую массу груза и сайт самостоятельно рассчитает цену. Также пользователь получит информацию, какие ракеты доступны и на когда запланированы их пуски.

Сначала нужно вести первый взнос, размер которого составляет 5 тысяч долларов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно SpaceX Космос
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