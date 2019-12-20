SpaceX и другие космические компании объединились против Project Kuiper Безоса

На пути амбициозного проекта Джеффа Безоса Kuiper, который предусматривает размещение на орбите более 3 тысяч телекоммуникационных спутников, появилась неожиданная помеха. SpaceX и другие игроки рынка требуют от Amazon соблюдать процедуры, заявки в рамках которой не принимают с 2016 года.

О проблемах, которые не может решить даже самый богатый человек в мире, пишет Motherboard.

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Чем конкуренты угрожают Amazon

Проекты SpaceX, OneWeb и других операторов предполагают запуск десятков тысяч спутников, и их орбиты и частоты необходимо согласовать. Федеральная коммуникационная комиссия (FCC) США закончила принимать заявки для распределения доступного диапазона частот в ноябре 2016 года, и девять компаний успели их заполнить. Но не Amazon: проекта Kuiper тогда еще не было.

Так что теперь компания просит регулятора об особой процедуре – а конкуренты, понятно, настаивают, что это опасно.

Как развивается "всемирный интернет"

OneWeb уже запустила шесть из 650 спутников своего созвездия, SpaceX Илона Маска – 120 с 40 тысяч, а в следующем году планирует вывести на орбиту еще около 1400.

Сеть Kuiper должна объединить 3236 спутников, но пока на орбите нет ни одного.

Очевидная попытка Amazon отбросить правила подорвет доверие к процессам Комиссии, нанесет ущерб конкуренции и лишит пользователей возможностей широкополосного доступа,

– говорится в заявлении юристов SpaceX.

Рынок трансляции интернет-сигналов оценивается более чем в 100 миллиардов долларов в год. И, что важнее, примерно такую ​​же сумму добавляет к капитализации компании. По оценке Morgan Stanley, после введения системы Stralink в строй SpaceX может подорожать до 120 миллиардов долларов.

Вместе с тем, в случае неудачи компания постепенно потеряет свое главное конкурентное преимущество – многократные ракеты, проекты которых разрабатывают сейчас по всему миру – и будет дешеветь, теряя долю рынка.

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