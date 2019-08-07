SpaceX ловко посадил обтекатель Falcon 9, который падал из космоса

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Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9 / teslarati.com

Компания SpaceX научилась удачно приземлять первые ступени своих ракет, сажая ускорители в вертикальном положении. А теперь в компании получилось удачно посадить ракетный обтекатель на беспилотный корабль с огромной сеткой.

Это случилось в ночь на 7 августа, сообщил Маск.

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Как это было. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Миссия успешно вывела коммуникационный спутник AMOS-17 израильской компании Spacecom.

Он должен обеспечить широкополосное покрытие над Африкой, Ближним Востоком и Европой в ближайшие 20 лет и в целом способствовать расширению доступа к интернету на африканском континенте.

Этот запуск стал 9 для SpaceX в 2019 году.

Проект с глобальным Интернетом. В конце мая компания SpaceX успешно вывела на орбиту первые 60 спутников, которые будут раздавать интернет в рамках масштабного проекта Starlink.

По замыслу Маска, который является владельцем SpaceX, эти спутники должны обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара.

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Теги: Новости Техно Техно Космос SpaceX
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