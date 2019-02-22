SpaceX отправила на Луну космический аппарат Израиля: видео

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом "Берешит" израильской компании SpaceIL. Старт произошел около 4:00 22 ноября с космодрома на территории базы ВВС США, что на мысе Канаверал (штат Флорида).

Компания Space X вела прямую трансляцию не только пуска, но и первых часов пребывания ракеты в космосе. По их расчетам, вывод спутника связи и аппарата, предназначенного для исследования Луны, состоится примерно через 44 минуты после старта.

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Как SpaceX запускала на Луну ракету с космическим аппаратом Израиля: видео

Заметим, что Space X сумела обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя. Они использовали эту степень дважды – при выводе на орбиту как спутника связи в июле 2018 года, так и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.

Кроме того, компания разработала технологию возвращения на землю первой ступени , оснащенной четырьмя раскладными посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

Видео пуска ракеты-носителя Falcon 9 с месячным космическим аппаратом "Берешит"

Что известно о спутнике Nusantara Satu. Он принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, что является ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором располагается Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.

Что известно об израильском аппарате "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите). Его масса составляет 600 килограмм. Создавался аппарат в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, которая первой доставит на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на расстоянии минимум в 500 метров, получила бы приз в 20 миллионов долларов. В марте 2018 году компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, потратив на проект около 88 миллионов долларов.

В чем заключается миссия израильского комического аппарата. Он должен доставить на Луну капсулу времени, копия которой была вручена 17 февраля президенту Израиля Реувену Ривлину в его резиденции.

Капсула времени – это огромная база данных, сохраненная на специальных дисках, которые можно снять с космического корабля, и насчитывает она сотни цифровых файлов, в том числе Библию и сведения о SpaceIL, строительстве космического корабля, израильской национальной символике, культурные ценности и материалах, которые собирала общественность на протяжении многих лет. Капсула времени останется на Луне после завершения миссии,

– рассказали в пресс-службе израильского лидера.

Израильтяне намеревались осуществить посадку своего аппарата на Луну еще 13 февраля 2019 года. Сейчас они ожидают, что станция совершит посадку 11 апреля текущего года. В случае успеха Израиль станет четвертой страной (после России, США и Китая), которой удастся доставить автоматическую станцию ​​на поверхность естественного спутника Земли.

Добавим, компании SpaceX намерена в ближайшее время построить Big Falcon Rocket – это должно произойти до конца 2019 года. Планируется, что эта ракета уже в 2023 году отправит на Луну первых туристов, втом числе японского миллиардера Юсаку Маедзава.