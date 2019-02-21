Самый легкий космический аппарат в истории полетит на Луну на ракете SpaceX

Израильская некоммерческая организация SpaceIL планирует запустить самый маленький и самый легкий космический аппарат в истории. К слову, он приземлится на Луну, а старт миссии запланирован на 22 февраля в 03:45 по киевскому времени.

Детали о космическом аппарате. Как сообщает liga.net первый посадочный модуль Израиля под названием Beresheet весит 585 килограмм, по форме он напоминает стол примерно 1,5 метра в высоту и 2 метра в ширину. Когда примерно через два месяца он достигнет пункта назначения, его масса уменьшится до 185 кг: все остальное – это топливо.

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Детали о миссии. Зонд выведут на орбиту с апогеем 60 тысяч километров, потом он из нее с помощью двигательной установки выйдет на траекторию к Луне. Перед посадкой зонд сделает два витка вокруг Луны.

Стоимость проекта – всего 95 миллионов долларов. В случае успеха миссии Израиль станет четвертой страной, осуществившей посадку на Луне: вслед за США, бывшим СССР и Китаем. К слову, Beresheet станет первым частным космическим аппаратом на естественном спутнике Земли.



Модель космического аппарата Beresheet

На долгую работу Beresheet не рассчитан: он "проживет" не дольше трех суток, после чего перегреется под лучами Солнца и выйдет из строя.

Время и дата запуска. Как отмечалось ранее, если не помешает погода, состояние техники и другие обстоятельства, старт ракеты состоится точно в 03:45 ночи по Киеву на стартовой площадке SLC-40 Космического центра имени Кеннеди на авиабазе ВВС США в штате Флорида.

Отметим, это всего второй запуск SpaceX в текущем году, и 12 – финальной версии ракеты Falcon 9 Block 5.

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