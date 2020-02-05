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SpaceX проведет очередные испытания Starship: корабль эффектно взлетит и самостоятельно сядет

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Starship / medium

Компания Илона Маска готовится к очередным испытаниям корабля Starship. Сейчас она ожидает разрешения на проведение высотного теста. Это первое испытание, которое подтвердит способность гигантской ракеты садиться и взлетать многократно.

Как будет проходить тест

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Некоторые детали о первом серьезном тесте "марсианского корабля" Starship стали известны из запроса, направленного SpaceX в американскую Федеральную комиссию по связи (FCC). В период с марта по сентябрь компания Илона Маска планирует запустить Starship на высоту в 20 километров, а затем попытается мягко посадить.

От чиновников FCC SpaceX просит выделения диапазона частот для связи с кораблем во время испытательного полета – это стандартная практика. В случае успеха этот тест будет первым подтверждением того, что Starship может взлетать и садиться многократно.

Немного о Starship

Для Илона Маска это главный корабль будущего: на нем он планирует посылать экспедиции на Марс и Луну, перевозить грузы и пассажиров на Земле.

Также использование Starship серьезно ускорит развертывание сети коммуникационных спутников Starlink: сейчас Falcon 9 выводит на орбиту по 60 спутников, а новый корабль может забросить до 400.


Starship на фоне Сатурна (иллюстрация) / SpaceX

Испытания пройдут на космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас. С прошлого года там тестируют прототип корабля – Starhopper с одним двигателем Raptor. В конце января там также отдельно чувствовали топливный бак Strship. Как и предполагала программа теста, под экстремальным давлением он эффектно взорвался.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Илон Маск SpaceX Космос
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