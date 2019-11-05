SpaceX провела тринадцатое успешное испытание капсулы Crew Dragon: видео

Компания SpaceX опубликовала видеоотчет испытания своего космического корабля Crew Dragon. Инженеры протестировали систему посадки пассажирской капсулы в нештатных ситуациях.

Что известно о новом испытании? На видео можно увидеть, что капсулу сбросили с самолета и она приземлилась на трех парашютах вместо запланированных четырех.

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По данным SpaceX, компания провела уже 13 успешных тестов парашютов Mark 3 обновленной конструкции. Это испытание показывает возможности посадочной системы при возникновении экстремальных нагрузок.

Испытания капсулы SpaceX Crew Dragon – смотрите видео

Другие испытания капсулы. Беспилотную миссию по полету к МКС корабль Crew Dragon выполнил в начале 2019 года. Считается, что космический аппарат до сих пор не готов к полетам с пассажирами на борту. На очереди – новые тесты по отделению в полете капсулы от ракеты в случае возникновения критических неполадок после взлета, а также другие проверки безопасности.

Первый полет капсулы с астронавтами и детали миссии. Глава SpaceX Илон Маск и администратор NASA Джим Брайденстайн рассчитывают, что полет Crew Dragon с астронавтами может состояться уже в первой половине 2020 года. Доставка людей на МКС станет главным достижением коммерческого проекта Commercial Crew Program, в котором, кроме SpaceX, участвует Boeing со своим космическим кораблем Starliner.

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