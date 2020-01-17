SpaceX собирается взорвать Falcon 9
Компания SpaceX проведет запланированные испытания системы аварийной эвакуации пилотируемой капсулы Crew Dragon. В то же время специалисты NASA оценят способность SpaceX справляться с экстренными ситуациями.
Рано утром в субботу, 18 января (в 14:45 по Киеву), компания Илона Маска планирует запустить ракету Falcon 9 с космодрома во Флориде и подорвать ее в воздухе через несколько минут после взлета.
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Для чего SpaceX подрывать ракету
Это часть испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon, цель которых – продемонстрировать возможность компании преодолевать нештатные ситуации. Если испытания пройдут успешно, SpaceX приблизится к первому полету Falcon 9 с астронавтами на борту.
Испытания аварийного прерывания полета – один из последних этапов подготовки SpaceX к программе Commercial Crew. Эта правительственная инициатива направлена на развитие американской космонавтики в целом и позволит отказаться от услуг "Роскосмоса" по отправке астронавтов на МКС. В течение последних шести лет SpaceX разрабатывает для этих целей капсулу Crew Dragon.
Субботний тест продемонстрирует эффективность запасного плана, который должна была разработать компания в случае аварии. Например, если одна из ракет начнет разрушаться во время взлета.
NASA хочет быть уверена, что несмотря на неисправность, астронавты вернутся домой живыми.
Анимированный план запуска Crew Dragon:
Подготовка к испытаниям
Инженеры SpaceX оснастили капсулу восемью двигателями SuperDraco. Если сработает аварийная система, они активируются и отнесут капсулу в сторону от опасной ракеты. Когда Crew Dragon окажется достаточно далеко, раскроются четыре парашюта, и астронавты мягко опустятся на поверхность Атлантического океана. За ходом испытаний будут наблюдать специалисты NASA, а ВВС США помогут с возвращением капсулы.
SpaceX уже проводила испытания аварийных систем Crew Dragon раньше, но не в воздухе. В ноябре компания успешно завершила наземные огневые испытания двигателей системы эвакуации капсулы.
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