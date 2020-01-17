SpaceX собирается взорвать Falcon 9

Компания SpaceX проведет запланированные испытания системы аварийной эвакуации пилотируемой капсулы Crew Dragon. В то же время специалисты NASA оценят способность SpaceX справляться с экстренными ситуациями.

Рано утром в субботу, 18 января (в 14:45 по Киеву), компания Илона Маска планирует запустить ракету Falcon 9 с космодрома во Флориде и подорвать ее в воздухе через несколько минут после взлета.

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Для чего SpaceX подрывать ракету

Это часть испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon, цель которых – продемонстрировать возможность компании преодолевать нештатные ситуации. Если испытания пройдут успешно, SpaceX приблизится к первому полету Falcon 9 с астронавтами на борту.

Falcon 9 and Crew Dragon went vertical and the crew access arm was extended last night ahead of tomorrow’s in-flight demonstration of the spacecraft’s launch escape system. The four-hour launch window opens at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/dS6R3hCgZi — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2020

Испытания аварийного прерывания полета – один из последних этапов подготовки SpaceX к программе Commercial Crew. Эта правительственная инициатива направлена ​​на развитие американской космонавтики в целом и позволит отказаться от услуг "Роскосмоса" по отправке астронавтов на МКС. В течение последних шести лет SpaceX разрабатывает для этих целей капсулу Crew Dragon.

Субботний тест продемонстрирует эффективность запасного плана, который должна была разработать компания в случае аварии. Например, если одна из ракет начнет разрушаться во время взлета.

NASA хочет быть уверена, что несмотря на неисправность, астронавты вернутся домой живыми.

Анимированный план запуска Crew Dragon:

Подготовка к испытаниям

Инженеры SpaceX оснастили капсулу восемью двигателями SuperDraco. Если сработает аварийная система, они активируются и отнесут капсулу в сторону от опасной ракеты. Когда Crew Dragon окажется достаточно далеко, раскроются четыре парашюта, и астронавты мягко опустятся на поверхность Атлантического океана. За ходом испытаний будут наблюдать специалисты NASA, а ВВС США помогут с возвращением капсулы.

SpaceX уже проводила испытания аварийных систем Crew Dragon раньше, но не в воздухе. В ноябре компания успешно завершила наземные огневые испытания двигателей системы эвакуации капсулы.

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