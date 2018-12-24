SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник США

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV01 военно-воздушных сил США. Это первый подобный государственный заказ по военному контракту в истории компании.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отметим, что до этого запуск четыре раза откладывался из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий.

Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX.

Выведен на геостационарную орбиту аппарат, произведенный корпорацией Lockheed Martin, станет первым спутником GPS третьего поколения.

Вес спутника составила 3,8 тонны. Он станет первым аппаратом третьего поколения в планируемом орбитальном группировке из 32 спутников. Именно такими современными спутниками хотят постепенно заменить устаревшие аппараты, которые сейчас обеспечивают GPS-сигнал по всему миру.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) 23 грудня 2018 р.

Что такое Falcon 9?Это ракета-носитель, относится к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010, и с тех пор она прошла два существенных модернизации.