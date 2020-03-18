SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с миссией Starlink 5: на орбиту выведено 60 спутников

Компания Илона Маска осуществила успешный запуск ракеты в рамках проекта Starlink. Целью проекта является развертывание глобальной группировки спутников связи. Интересно, что первая ступень ракеты осуществляет уже свой пятый полет.

Ракета успешно стартовала 18 марта из космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США.

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Детали миссии

Во время очередного запуска на орбиту отправили привычные 60 спутников. Партия оснащена антеннами Ku– и Ka-диапазонов. Также в SpaceX сообщают, что начиная со второй версии все компоненты спутника "на 100% поддаются уничтожению".

То есть после завершения своего срока эксплуатации на орбите аппарат полностью сгорит в земной атмосфере. Общая масса полезной нагрузки на этом запуске составляет 15400 кг (60 по 260 кг). Спутники выведены непосредственно на рабочую орбиту, откуда самостоятельно переместятся каждый в свою точку, рассказывает Alpha Centauri.



Пак спутников загруженный в обтекатель для вывода на орбиту

Судьба первой степени

Пока окончательно не известно, но скорее всего первая ступень ракеты не осуществила успешную посадку на платформу. В ближайшее время SpaceX сообщит об этом подробнее. Кроме того компания также сообщит о том, удалось ли все же поймать обтекатели ракеты.

Видео запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX миссии Starlink 5:

Спутники мешают астрономам

Планы по развертыванию больших спутниковых группировок беспокоят астрономов, поскольку яркие аппараты могут мешать оптическим наблюдениям. SpaceX приняли это во внимание и пообещали принять надлежащие меры, чтобы снизить яркость спутников и уменьшить их влияние на научные наблюдения.

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

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