SpaceX установила рекорд: первую ступень Falcon 9 запустили в космос в третий раз

Компания SpaceX впервые использовала первую ступень ракеты Falcon 9 в третий раз за этот год. Это стало рекордным показателем для компании. Запуск прошел успешно.

Об этом пишет itc.ua.

Ракета Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в США 3 декабря в 20:32. На 11 минуте после старта первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане. Его планируют использовать повторно.

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В то же время вторая ступень вывела груз на запланированную орбиту, и уже пришло подтверждение о развертывании нескольких спутников.

To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details: https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69 — NASA (@NASA) 4 грудня 2018 р.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N — SpaceX (@SpaceX) 4 грудня 2018 р.

Falcon 9’s first stage booster for this mission previously completed two launches and landings this year. pic.twitter.com/VXkN0IEGVR — SpaceX (@SpaceX) 3 грудня 2018 р.

Благодаря многоразовому использованию ракет и космических аппаратов SpaceX существенно снижает стоимость доставки грузов на орбиту.

Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около 50 миллионов долларов. При этом, в теории компания рассчитывает на удешевление до 5 миллионов долларов.

Что такое Falcon 9?

Это ракета-носитель, принадлежащая к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с того времени она прошла две существенные модернизации.

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