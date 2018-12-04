SpaceX установила рекорд: первую ступень Falcon 9 запустили в космос в третий раз
Компания SpaceX впервые использовала первую ступень ракеты Falcon 9 в третий раз за этот год. Это стало рекордным показателем для компании. Запуск прошел успешно.
Об этом пишет itc.ua.
Ракета Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в США 3 декабря в 20:32. На 11 минуте после старта первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане. Его планируют использовать повторно.
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В то же время вторая ступень вывела груз на запланированную орбиту, и уже пришло подтверждение о развертывании нескольких спутников.
Благодаря многоразовому использованию ракет и космических аппаратов SpaceX существенно снижает стоимость доставки грузов на орбиту.
Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около 50 миллионов долларов. При этом, в теории компания рассчитывает на удешевление до 5 миллионов долларов.
Что такое Falcon 9?
Это ракета-носитель, принадлежащая к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с того времени она прошла две существенные модернизации.
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