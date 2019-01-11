SpaceX впервые в этом году запустила Falcon 9: видео

11 января компания SpaceX провела первый запуск Falcon 9 в этом году. Вы можете просмотреть запуск этой ракеты с десятком спутников Iridium NEXT.

Запуск Falcon 9 состоялся с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии, а первая ступень после отделения по плану села на плавучую платформу в Тихом океане.

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Запуск Falcon 9: видеотрансляция

Этот полет должен завершить развертывание телекоммуникационной сети компании Iridium из 75 орбитальных аппаратов.

Как известно, в 2018 году SpaceX осуществила 21 запуск своих аппаратов в космос и побила рекорд 2017 года, с показателем в 18 стартов.

Что такое Falcon 9?Это ракета-носитель, принадлежащая к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010 года, и с того времени она прошла две существенные модернизации.

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