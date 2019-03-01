SpaceX запустит корабль Crew Dragon с женским манекеном на борту

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"Пассажирка" Crew Dragon
"Пассажирка" Crew Dragon / businessinsider.com

2 марта компания SpaceX запустит тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. Интересно, что на борту будет женский манекен.

Как пишет Business Insider, на борту также будет 180 кг груза.

Старт запуска запланирован на 2 марта, в 9:49 по киевскому времени.

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Что за манекен. Этот "женский" манекен получил имя "Рипли" – в честь героини фильма "Чужой" Сигурни Уивер. Манекен будет оснащен датчиками перегрузок, которые позволят предположить, как себя будут чувствовать люди во время полетов к Международной космической станции.

Почему эта программа важна для США?Это коммерческая программа NASA для перевозки экипажа на борт станции. Стоимость проекта 8 миллиардов долларов. США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Поэтому именно Crew Dragon должен заменить США российские "Союз".

Запуск Crew Dragon: старт 2 марта в 9:49 по киевскому времени

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Теги: Техно Новости Техно SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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