Вспышка коронавируса: Google закрывает все офисы в Китае, Гонконге и Тайване

Из-за эпидемии смертельного коронавируса, унесшего жизни 170 человек, корпорация Google решила временно закрыть все офисы в Китае, Гонконге и Тайване.

Об этом передает издание BBC. У компании четыре офиса на материковом Китае. Как известно, поисковая система Google недоступна в Китае. Ее офисы занимаются продажами и проектированием для ее рекламного бизнеса.

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Что будет с работниками

Как сообщили в Google, они приостановили поездки сотрудников в Китай и Гонконг. При этом, те работники, которые сейчас находятся в Китае, будут работать из дому. Корпорация советует им как можно скорее покинуть офисы и минимум две недели провести дома.

Техногиганты закрывают заводы

К похожим шагам прибегают и другие технологические гиганты. В частности, Microsoft и Amazon ограничили путешествия сотрудников в Китай и из него. Еще раньше корпорация Facebook рекомендовала своим работникам не ездить в Китай.

Также стало известно, что компания Tesla временно закрыла свою фабрику в Шанхае. Это приведет к задержке производства Model 3 и в конечном итоге негативно повлияет на прибыль.

Не работают и китайские сборочные заводы компаний Ford и Toyota.

Что известно о коронавирусе?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился на другие страны. В частности, вирус зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США. На данный момент в Украине было зафиксировано несколько подозрений на этот вирус, но пока ни один случай заражения не подтвердили.



По состоянию на 30 января зафиксировано более 7 тысяч инфицированных вирусом и уже погибло 170 человек (все погибшие являются жителями Китая).

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