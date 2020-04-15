Спасибо работникам служб доставки, упаковщикам и курьерам – Google подготовила новый дудл

Поисковик продолжает благодарить сотрудников служб, чья работа во времена пандемии особенно важна и нужна. На этот раз Google поблагодарил всех. кто готовит и доставляет посылки в наши дома, ведь именно благодаря этим людям мы можем оставаться дома соблюдая карантин.

Поскольку COVID-19 продолжает влиять на общины во всем мире, люди объединяются, чтобы помочь друг другу, как никогда. Поисковик продолжает посвящать свои дудлы и чтить тех, кто находится на передовой.

К теме Спасибо всем работникам общественного транспорта – новый дудл от Google

Как выглядит дудл



Свежий дудл благодарности Google

На дудле изображен работник курьерской службы, который доставляет товар. Он одет в маску для защиты. Как и на прошлых дудлах, эмблема отправляет работнику сердце-символ благодарности за проделанную работу и стойкость в это важное время.

Такую серию дудлов-благодарностей компания Google начала 6 апреля. С их помощью корпорация старается выразить признательность людям, которые противодействуют распространению вируса и помогают общинам продолжать комфортную жизнь.

COVID-19: ситуация в Украине

Тем временем в Украине за последние сутки зарегистрировали 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09: 00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.

Из них 108 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Между тем выздоровели уже 143 человека – повторный ПЦР-тест показав у них отрицательный результат.

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