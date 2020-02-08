Специалисты научились взламывать компьютеры через яркость монитора

Оказывается, что взломать компьютер необычным способом можно не только через умную лампу. Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) обнаружили весьма нетривиальный метод кражи данных с ПК без физического доступа к нему и подключения к интернету. Для этого они отслеживают яркость монитора.

Как это работает

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Новый метод заключается в отслеживании небольших изменений в яркости LCD-экрана. Такие колебания незаметны для человеческого глаза, а вот камера без проблем способна их фиксировать. Правда сначала на компьютер жертвы нужно любым способом скачать специальное программное обеспечение. После этого злоумышленник может удаленно украсть данные, рассказывает engadget.

Попав на устройство, вирус начинает собирать важные данные, такие как пароли, ключи шифрования, файлы, фото и прочее. После этого вся информация модулируется в двоичный код в виде "0" и "1", а монитор путем регулирования яркости передает эти сигналы. Этот способ чем-то напоминает по своему принципу азбуку Морзе. Далее злоумышленникам необходимо лишь получить доступ к камерам видеонаблюдения, чтобы перехватить сигнал.

Демонстрация работы сценария взлома:

Особенность такого способа

Главная особенность представленного метода заключается в том, что компьютер жертвы может быть отключен от интернета. Маловероятно, что кто-то будет пользоваться таким способом в реальной жизни, однако сценарий, все же, возможный.

Интересно, что в прошлом специалисты этого же университета смогли взломать компьютер через клавиатуру, наушники и кабель питания.

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