В Украине зафиксировали значительный слив баз с персональными данными украинцев. Поэтому правоохранители провели спецоперацию "Дата", чтобы разоблачить нарушителей.

18 – 19 июня СБУ и киберполиция провели 36 обысков по всей Украине. Причиной стал слив персональных данных в анонимные телеграм-каналы. Всего в интернете продавались 30 копий баз данных, содержащих данные 20 миллионов человек. Об этом заявили во время пресс-конференции представители Минцифры, СБУ и киберполиции, сообщает 24 канал.

В то же время Google начала автоматическую "зачистку" личных данных пользователей

Какие базы данных были похищены

Пока идет следствие, правоохранители не называют точные базы данных. Однако отмечают, что среди них базы данных:

страховых компаний,

частных и государственных банков,

компаний, занимающихся логистическими услугами,

лиц, имеющих доступ в государственные реестры,

государственных органов власти,

водителей службы перевозок,

частного сектора,

владельцев почтовых адресов.

Некоторые из этих баз данных "сливали" работники, у которых был к ним доступ.

Сколько стоил доступ к базе данных

По словам первого заместителя начальника департамента киберполиции Сергея Крапивы, доступ к базе данных был разным – от одной тысячи гривен за отдельные данные в 10 тысяч долларов за полный доступ к одной из баз.

Где и как были проведены обыски

18 – 19 июня было проведено 36 обысков в 10 регионах Украины – в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской областях и Киеве. К спецоперации привлекли 400 работников Нацполиции. В результате этой спецоперации было установлено преступную деятельность 25 человек, 8 из которых сообщено о подозрении, а одного – задержано.

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Пока открыто 34 уголовных производства по статьям о мошенничестве, распространении информации с ограниченным доступом, несанкционированном вмешательстве в работу ЭВМ.

Слив персональных данных украинцев: коротко

12 июня в Telegram появился бот UA Baza, выдавший персональные данные и документы украинцев. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений.

12 мая публично об утечке данных рассказал Head Chef общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фленц. Этот UA Baza бот имел данные госреестра, а также базы новой почты и пароли из соцсетей Вконтакте и linkedin.