Компания Sony провела онлайн-презентацию 11 июня вечером. Показали стартовую линейку игр для консоли нового поколения PlayStation 5. Рассказываем обо всем, что презентовали в рамках мероприятия.

24 канал внимательно следил за презентацией консоли и игр. К слову, PlayStation 5 показали, и если вы это пропустили, то посмотреть на приставку можно здесь.

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Игры, доступные для PlayStation 5

Grand Theft Auto V

В 2021 году Rockstar выпустит расширенное и улучшенное издание Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Также в релизе обладатели PS5 получат GTA Online абсолютно бесплатно.

"Человек-паук"

Insomniac Games анонсировала продолжение "Человека-паука" для PlayStation 5. Главный герой здесь Майлз Моралес. Релиз в конце 2020 года.

Gran Turismo 7

Sony анонсировала гоночный симулятор Gran Turismo 7.

Ratchet & Clank Rift Apart

Студия Insomniac выпустит Ratchet & Clank Rift Apart. Игра использует все особенности SSD PS5 – герои смогут моментально путешествовать между мирами.

Project Athia

Square Enix анонсировала игру под рабочим названием Project Athia. Создается для PS5 и тоже будет использовать фирменный SSD консоли.

Stray

Проект от студии Annapurna Interactive. Главный герой – футуристический кот. Релиз состоится в 2021 году.

Returnal

Футуристический триллер с меняющимся миром, где героиня застряла в бесконечном цикле.

Sackboy: A Big Adventure

Это 2.5 D платформер с сакбоем с LittleBigPlanet в главной роли.

Destruction Allstars

Аркадный симулятор в стиле Twisted Metal. Игрокам придется сражаться на небольшой арене – есть транспорт и возможность бегать на своих двоих.

Kena: Bridge of Spirits

Милая адвенчура, в которой молодой девушке предстоит освободить лес от скверны.

GhostWire: Tokyo

Новый проект Синдзи Миками – создателя серии Resident Evil. Выйдет в 2021 году.

Solar Ash

Новое приключение от создателей Hyper Light Drifter. Игра выйдет в 2021 году.

Hitman 3

Финал трилогии о лысом киллере выйдет в январе 2021 года.

Godfall

Слэшер для PS5 и РС. Релиз в конце года.

Little Devil Inside

Инди-приключение с необычным визуальным стилем.

Demon's Souls

Студия Bluepoint делает римейк Demon's Souls для PS5.

Resident Evil 8: Village

Capcom анонсировала Resident Evil 8: Village. Релиз в 2021 году.

Pragmata

Необычный экшен. Релиз в 2022 году.

Horizon: Forbidden West

Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn.

Deathloop

Новая игра от студии Arkane. Сначала игра выйдет на PS5 и РС.