Спорткар Nissan GT-R превратили в "камеру на колесах": видео

Nissan GT-R Nismo 2020 – это новая "заряженная" версия невероятно быстрого Nissan GT-R. Чтобы снять такой спорткар на гоночном треке придется найти не менее мощный автомобиль. Однако компания Nissan нашла интересный способ.

Что известно о новом спорткаре

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Nissan GT-R Nismo 2020 – это 20-дюймовые литые колеса, 3,8-литровый двигатель V6 VR38DETT на 600 лошадиных сил с турбинами от гоночного GT-R GT3, а также продвинутая коробка передач.

Как снимают спорткары

Обычно на треках для съемки гоночных автомобилей используют мощные внедорожники. На них вешают камеры и выпускают на трассу. Вот только где найти такой быстрый внедорожник, который не будет отставать от GT-R Nismo?

Что придумал Nissan

Представители компании взяли обычную версию GT-R и, оборудовав ее камерами, начали съемку нового спорткара.

Съемка Nissan GT-R Nismo 2020 – смотрите видео

Профессиональный водитель и эксперт по автомобильному видео Мауро Кало рассказал, что инженерам пришлось приварить камеру к раме, которая крепилась на корпусе Nissan GT-R. Это сделало автомобиль идеальной платформой для съемки скоростного GT-R Nismo.

Кроме водителя в машине могут находиться оператор, режиссер и фокус-пуллер.

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