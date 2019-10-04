Спрос на iPhone 11 выше, чем ожидали: Apple хочет увеличить производство модели

Самый доступный из новой линейки смартфонов iPhone 11, похоже, будет не менее популярным, как его предшественник iPhone Xr. Поэтому компания Apple планирует увеличить производство телефонов данной серии на 10% или 8 миллионов штук.

Как пишет Nikkei, такое решение в корпорации приняли из-за высокого спроса на новую линейку iPhone, поступивших в продажу в США и Европе во второй половине сентября. В Украине новинки станут доступными 11 октября.

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Причем покупателей больше всего интересуют iPhone 11. А вот топовый iPhone 11 Pro Max, который является самым дорогим в линейке. имеет немного меньший спрос.

К слову, iPhone Xr стал самым популярным смартфоном в мире, возможно такая же судьба ждет и iPhone 11. Если Apple воплотит план, то устройств новой линейки будет произведено больше, чем смартфонов предыдущей серии.

iPhone 11 тоже очень популярный смартфон

Чем интересен iPhone 11? Его популярность можно связать с ценой. Он получил новый фирменный процессор A13, как и iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. При этом цена "одиннадцатки" значительно ниже 700 долларов на американском рынке, и 23 тысячи гривен в Украине. Также он получил IPS-матрицу с разрешением 1792х828 пикселей.

Еще один приятный факт об iPhone 11 – многообразие цветов. На выбор у пользователя их 6: черный, белый, желтый, мятный, лиловый и красный.

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