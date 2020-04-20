Спрос на продукцию Amazon продолжает расти: пришлось снизить объем продаж

Мы уже неоднократно писали, какой серьезный ущерб пандемия коронавируса нанесла мировой экономике. Однако, у некоторых компаний прибыль наоборот растет. У Amazon прибыль и заказы растут такими темпами, что магазин не справляется с количеством этих заказов.

Как передает New York Post, интернет-магазин Amazon вынужден снизить объем продаж из-за большого количества заказов.

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Как пояснили в компании, сейчас у них в приоритете предметы домашнего обихода, медицинские товары и другие товары первой необходимости.

Чем пожертвовал магазин

Amazon уже отменил традиционные акции со скидками к Дню матери 10 мая и Дню отца 21 июня. Также компания решила отказаться от масштабной распродажи Prime Day.

На сайте также сняли рекомендации, которые ранее побудили покупателей заказывать больше товаров.

"Обычно мы стараемся продавать как можно больше. Но вся наша сеть сейчас настолько перегружена одними дезинфицирующими средствами и туалетной бумагой, что у нас нет возможности обслуживать другие запросы", – рассказывает сотрудник компании.

Как добавил CEO компании Джефф Безос, пик случился неожиданно, поэтому создал серьезные проблемы для поставщиков и сети доставки.

Прибыль растет

15 апреля акции Amazon выросли в цене на 5,3% и достигли своего рекордного показателя. Безос смог увеличить свои доходы на 24 миллиарда долларов из-за коронавируса. В Amazon также заявили, что нанимают 75 тысяч новых работников – это в основном работники складов.

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