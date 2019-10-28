Спутник Samsung упал на ферму в США: видео

Стратосферный спутник Samsung упал на территории фермы в американском штате Мичиган. Инцидент произошел 26 октября, когда владельцы фермы собирались выпустить лошадей.

Соответствующее видео обнародовали владельцы фермы, передает издание The Verge.

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Как рассказали супруги, которые владеют этим хозяйством, они обнаружили спутник утром. Как свидетельствует видео, аппарат получил лишь некоторые незначительные повреждения.

"Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево", – говорят владельцы фермы.

Что случилось со спутником пока не сообщается.

Спутник Samsung упал на ферму: видео

Что известно о спутнике? Компания Samsung запустила аппарат в середине октября. Это случилось в рамках кампании, которая давала возможность пользователям сделать "селфи" на фоне стратосферы.

На спутнике был размещен смартфон, который получал фото с Земли и в реальном времени накладывал их на снимки с аппарата. Кстати, первое фото сделала известная актриса и модель Кара Делевинь. Этот сервис должен работать до 31 октября.

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