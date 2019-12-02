Спутники Илона Маска Starlink представляют серьезную опасность для космических исследований

До 2024 года Илон Маск планирует запустить на орбиту десятки тысяч спутников, которые покроют интернетом всю планету. Однако, у такого масштабного запуска могут быть и негативные последствия.

Что известно о спутниках Илона Маска

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За последние несколько месяцев в амбициозного проекта Илона Маска появилось значительное количество критиков. Отметим, что до 2024 года Starlink предусматривает запуск 42 000 спутников на орбиту Земли, что позволит раздавать интернет по всему миру – от Антарктиды до пустыни Сахара, сообщает "Популярная механика".

Что вызвало опасения ученых

Однако ученых беспокоят последствия такого масштабного мероприятия. Прецедентом стал видеоряд, захваченный Глобальной метеорною сетью (GMN) в обсерватории Фарра в Италии.

Начиная с 1: 00 можно увидеть, как экран расчерчивают горизонтальные полосы, оставляющие за собой светящийся след. Это пробные спутники Starlink, которые проносятся на больших скоростях.

Спутники Starlink, которые сняла GMN – смотрите видео

Выглядит довольно сюрреалистично, однако на комбинированных снимках, которые обсерватория сделала на основе видеоматериалов, картина становится еще более интересной.



Спутники Илона Маска засвечивают опытные камеры обсерваторий



Спутники Илона Маска могут осложнить исследование космоса

Как спутники будут влиять на исследование космоса

По словам Билла Кука – руководителя Отдела метероидальной службы NASA – огромная масса спутников на орбите приведет к искажению картины, которую получают телескопы. Астрономам придется полностью переписывать программное обеспечение, которое отвечает за автоматическую съемку метеоритов и других мелких орбитальных объектов.

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Ученые опасаются, что когда всю орбиту заполонят десятки тысяч спутников Starlink, то наблюдение за космосом с Земли значительно усложнятся.

Это обстоятельство может полностью лишить нас возможности проводить любые оптические метеорные наблюдения,

– заявил исследователь метеоритов из Университета Западного Онтарио Денис Вида.

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