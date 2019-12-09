Спутники Илона Маска Starlink сделают безопасными для космических исследователей

SpaceX прислушалась к жалобам астрономов, которым появление сотен новых объектов вокруг Земли мешает проводить наблюдения. Один из спутников Starlink, которые отправятся на орбиту в следующей партии, будет покрыт экспериментальной краской.

Президент компании SpaceX Гвен Шотвелл пообещала пойти навстречу ученым и снизить яркость спутников Starlink, сообщает Spacenews.

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Компания уже вывела на орбиту 120 спутников, которые раздают высокоскоростной интернет. Еще тысячи должны присоединиться к ним в ближайшие годы.

Проблема со спутниками Starlink

Уже вскоре после первого запуска в мае астрономы отметили повышенную яркость этих спутников и выразили озабоченность возможными препятствиями, которые усложнят наблюдения за ночным небом.

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Как SpaceX собирается решать этот вопрос

Шотвелл рассказала, что один из 60 спутников в следующей партии будет покрыт экспериментальной краской, которая снизит отражение и яркость. Специалисты компании не могут заранее предсказать, как сработает это покрытие, но готовы пробовать до тех пор, пока не добьются желаемого результата.

Руководитель SpaceX признала, что никто в компании не предусмотрел, что такая проблема может возникнуть.

Президент SpaceX заверила, что с тех пор, как появились первые жалобы астрономов на спутники Starlink, компания всерьез занялась решением проблемы.

Мы хотим быть уверены, что сделали все возможное, чтобы маленькие дети могли смотреть на звезды через телескопы. Астрономия – одна из немногих вещей, которая заставляет детей увлекаться космосом,

– сказала Шотвелл.

Покрытие, которое SpaceX нанесет на спутник, – только первый шаг компании в поиске постоянного решения, которое должно быть найдено раньше, чем на орбиту будут выведены все запланированные спутники.

Планы SpaceX относительно Starlink

В 2020 году компания собирается запускать по 60 спутников каждые две-три недели, чтобы к середине года система была готова обеспечить сначала США, а затем и всю планету мобильным спутниковым интернетом.

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