Федеральная комиссия по связи США выпустила пресс-релиз, в котором объявила Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE) и их дочерние предприятия угрозами национальной безопасности.

Как сообщает 24 канал Федеральная комиссия определила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности для сетей связи Америки и для технологии 5G в США. Об этом говорится в заключении комиссии.

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Что это значит

Официально деньги из Фонда универсального обслуживания FCC в размере 8,3 миллиарда долларов "больше не будут использоваться для покупки, обслуживания, улучшения, модификации или другой поддержки любого оборудования или услуг, произведенных или предоставленных этими поставщиками".

Простыми словами это означает, что американским компаниям запрещено покупать оборудование Huawei и ZTE.

Почему приняли такое решение

Согласно данным федеральной комиссии, обе компании имеют тесные связи с Коммунистической партией и военным аппаратом Китая. Кроме того обе компании подчиняются китайскому законодательству, которое обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.

Запрет на сотрудничество с Huawei и ZTE комиссия по связи выписала еще в ноябре 2019 года. Все это время продолжалось расследование. Теперь же ведомство окончательно выразило свою позицию.

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Что будет с сетями 5G

Вторыми на очереди по темпам создания 5G-сетей считаются компании Ericsson и Nokia. По данным издания The Wall Street Journal, правительство США думает о покупке этих компаний для создания жесткой конкуренции Huawei.