В США заработал сервис самокатов, которые сами приезжают к пользователя

Американская компания Tortoise начала тестировать в пригороде Атланты (США) сервис аренды самокатов с дистанционным управлением. Они сами приезжают к пользователю в нужную точку и сами едут после завершения аренды на зарядку. Ими можно оперативно управлять для равномерного распределения самокатов в зоне работы. Управляет самокатами команда операторов из Мехико, от которого до Атланты 2 800 км.

Новый сервис, одним из учредителей которого является выходец из Uber Дмитрий Шевеленко, решает сразу несколько проблем, которые затормозили развитие этого вида городского транспорта во многих американских городах, рассказывает The Verge.

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Ключевая из них – плохая организация перераспределения самокатов после сеансов аренды в результате чего целые городские кварталы в популярных районах оказывались завалены самокатами, мешая и пешеходам, и машинам. Из-за этого в некоторых городах, в частности Сан-Франциско, местные власти даже были вынуждены ввести ограничения на работу сервисов проката электросамокатов.

Какое решение предлагает стартап

Tortoise решает эту проблему самым очевидным образом. Их самокаты оснащены камерами, системами автоматического и дистанционного управления, а также дополнительными двумя небольшими выдвижными колесами, благодаря которым самокат получает устойчивость при автономном движении.

Получив через приложение вызов самоката, оператор отправляет к заказчику заряженный экземпляр, контролируя через камеру его движение – скорость и безопасность езды. Когда самокат сдается, он также в автономном режиме возвращается на базу, где проходит санобработку и становится на зарядку. Если самокат в ходе автономного движения почему-то упал или был кем-то сбит, это отслеживается через камеру и тогда к нему отправляется сотрудник местной поддержки.

Видео демонстрирует возможности такого решения:

Выигрывают от сервиса все. Пользователям не нужно искать станции самокатов, которые могут быть пустыми или с разряженными батареями, гаджет может приехать прямо к подъезду, оставить его можно где угодно. Власть довольна, поскольку им больше не нужно наводить порядок на тротуарах. Наконец, довольна группа мексиканцев, которая из Мехико с помощью консолей Xbox управляет заказами и всем самокатным парком.

Вам не нужно гадать, будет ли самокат на стоянке, не нужно ли идти до точки, где его можно будет забрать – вы заказываете его и ждете дома или в офисе,

– пояснил изданию Шевеленко.

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Сейчас для аренды доступны 100 самокатов. Работает сервис на территории бизнес-парка Peachtree Corners к северу от Атланты. Стартап Tortoise руководит им не самостоятельно, а в партнерстве с телекомоператором Go, а также с администрацией бизнес-парка. Если тестирование технологии и бизнес-показатели окажутся успешными, стартап будет расширять зону покрытия.