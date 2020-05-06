США создают консорциум по добыче ресурсов Луны без России

Администрация президента США разрабатывает проект международного соглашения по добыче ресурсов на Луне. Партнерами по консорциуму станут страны ЕС, Канада, Япония и ОАЭ. Соглашение предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне по добыче ресурсов с правом их защиты.

О проекте соглашения между группой стран за фактический раздел Луны на зоны безопасности сообщили источники, знакомые с процессом подготовки документа, рассказывает Fox News.

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Договор будет называться Artemis Accords ("Соглашения Артемиды"). Он станет продолжением проекта NASA – "Артемида", в рамках которого США планируют в 2024 году вернуться на Луну с пилотированными миссиями и начать на спутнике строительство долгосрочных баз.

Условия проекта "Соглашения Артемиды"

Проектом предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что договор не означает территориальных претензий США на Луну или ее части. Упоминаемые в нем зоны безопасности могут быть разными – в зависимости от целей конкретной миссии и масштабов разработки, и нужны для координации между странами, которые осваивают космос, при этом они не объявляют какие-либо территории технически суверенными.

Что будет, если какая-то страна проигнорирует установленные зоны безопасности вокруг фактически приватизированных территорий, пока неизвестно. Как и то, каким образом будет "пресекаться вмешательство" на закрытые территории стран-конкурентов.

Партнеры

Известно, что союзники США пока не ознакомились с проектом соглашения, поскольку оно сейчас дорабатывается. Проект будет представлен партнерам в ближайшие недели. Перечень стран, которые США планируют пригласить к участию в этом консорциуме по разработке космоса, уже известен – это страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Россию в администрации президента США не рассматривают в числе партнеров по этому проекту. Как минимум. Теперь Пентагона обеспокоен вызывающим поведением России в отношении спутниковой группировки США – российские спутники "угрожающе" маневрируют в непосредственной близости от американских аппаратов, в первую очередь военного назначения.

Кроме того, недавно Пентагон выражал обеспокоенность тем, что Россия успешно испытала противоспутниковую ракету.

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Нет никакой информации и о планах администрации пригласить в консорциум Китай. При том, что у него своя масштабная программа освоения Луны, и конкуренция с ним на спутнике абсолютно точно возникнет.

Проект "Соглашения Артемиды" является частью плана администрации Трампа отказаться от договорного процесса по космосу в рамках Организации Объединенных Наций и вместо этого "достичь соглашения с единомышленниками и союзниками".

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