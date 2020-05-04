США возвращается на МКС: SpaceX и NASA раскрыли детали исторической миссии

NASA поделился деталями пилотируемого полета корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Миссия призвана вернуть Соединенным Штатам автономию в транспортировке астронавтов к Международной Космической Станции, которой они были лишены девять лет. Полет Demo-2 уже запланирован на 27 мая.

Если историческая миссия пройдет удачно, то уже следующая регулярная экспедицию к МКС на корабле и ракете SpaceX будет состоять из 4-х астронавтов, и только двое из них будут американцами, рассказали в NASA.

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SpaceX уже начала отбирать контракты у Роскосмоса на доставку специалистов на МКС и совсем скоро российские "Союзы" окончательно останутся без заказов NASA, и, скорее всего, и без других комерческих заказов, поскольку услуги SpaceX на этом рынке банально дешевле.

Важно отметить, что полет, который запланирован на 27 мая технически испытательный, поэтому он и называется Demo-2. Впрочем, именно он станет завершающей демонстрацией серии подготовительных тестов, призванных доказать пригодность корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9 для пилотируемых запусков.

Детали полета Demo-2

Полет будет длиться дольше, чем было запланировано изначально: продолжительность миссии составит от 30 до 119 дней, в зависимости от ряда факторов, важнейший из которых – насколько быстро NASA сможет подготовить к отправке на орбитальную станцию ​​первую штатную команду из четырех астронавтов.



Корабль SpaceX стыкуется с МКС / Рендер SpaceX

Кроме того Crew Dragon поднимет на орбиту не только людей, но и груз для МКС среди которых припасы для экипажа и научные материалы для проведения исследований и тестов.

График полета

Что касается графика, то миссия начнется с запуска и подъема, затем отделится вторая ступень с капсулой Crew Dragon. Первая ступень сделает разворот и вернется на Землю.



Схематично это будет выглядеть вот так

Встреча с МКС

Между тем Crew Dragon отцепит вторую ступень в космосе, направится в сторону МКС и достигнет станции примерно через 48 часов, в зависимости от ее положения во время старта. Точное время запуска будет зависеть от погодных условий.



Схема движения Crew Dragon после выхода на устойчивую орбиту

Капсула сделает несколько маневров сближения и пристыкуется к МКС в полностью автоматическом режиме. Астронавты смогут взойти на борт станции и продолжить свою миссию вместе со своими коллегами.

Возвращение домой

После выполнения всех запланированных работ астронавты Бенкен и Херли вернутся в Crew Dragon, отстыкуются, выйдут на нужную позицию и спустятся в воды Атлантического океана, выбросив парашюты. Процедура спуска с момента отстыковки до приводнения продлится 24 часа.



Схема возвращение американских астронавтов домой

Оба астронавты с 16 мая и до старта будут находиться на обязательном карантине, а сотрудники, центра управления полетом будут соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Полноценная пилотируемая миссия

Следующая и фактически первая регулярная миссия Crew Dragon доставит на МКС четырех астронавтов, из которых двое будут американцами, третьим будет представитель японского космического агентства. Кто займет четвертое кресло в корабле NASA пока не раскрывает, но это будет также коммерческий партнер. То есть SpaceX начнет зарабатывать на международном рынке пилотируемых запусков с первой же регулярной миссии, отбирая контракты у единственного до сих пор перевозчика на МКС – Роскосмоса.

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