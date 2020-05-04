США возвращается на МКС: SpaceX и NASA раскрыли детали исторической миссии
NASA поделился деталями пилотируемого полета корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Миссия призвана вернуть Соединенным Штатам автономию в транспортировке астронавтов к Международной Космической Станции, которой они были лишены девять лет. Полет Demo-2 уже запланирован на 27 мая.
Если историческая миссия пройдет удачно, то уже следующая регулярная экспедицию к МКС на корабле и ракете SpaceX будет состоять из 4-х астронавтов, и только двое из них будут американцами, рассказали в NASA.
К теме Илон Маск и Джефф Безос получили шанс отправить людей на Луну
SpaceX уже начала отбирать контракты у Роскосмоса на доставку специалистов на МКС и совсем скоро российские "Союзы" окончательно останутся без заказов NASA, и, скорее всего, и без других комерческих заказов, поскольку услуги SpaceX на этом рынке банально дешевле.
Важно отметить, что полет, который запланирован на 27 мая технически испытательный, поэтому он и называется Demo-2. Впрочем, именно он станет завершающей демонстрацией серии подготовительных тестов, призванных доказать пригодность корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9 для пилотируемых запусков.
Детали полета Demo-2
Полет будет длиться дольше, чем было запланировано изначально: продолжительность миссии составит от 30 до 119 дней, в зависимости от ряда факторов, важнейший из которых – насколько быстро NASA сможет подготовить к отправке на орбитальную станцию первую штатную команду из четырех астронавтов.
Корабль SpaceX стыкуется с МКС / Рендер SpaceX
Кроме того Crew Dragon поднимет на орбиту не только людей, но и груз для МКС среди которых припасы для экипажа и научные материалы для проведения исследований и тестов.
График полета
Что касается графика, то миссия начнется с запуска и подъема, затем отделится вторая ступень с капсулой Crew Dragon. Первая ступень сделает разворот и вернется на Землю.
Схематично это будет выглядеть вот так
Встреча с МКС
Между тем Crew Dragon отцепит вторую ступень в космосе, направится в сторону МКС и достигнет станции примерно через 48 часов, в зависимости от ее положения во время старта. Точное время запуска будет зависеть от погодных условий.
Схема движения Crew Dragon после выхода на устойчивую орбиту
Капсула сделает несколько маневров сближения и пристыкуется к МКС в полностью автоматическом режиме. Астронавты смогут взойти на борт станции и продолжить свою миссию вместе со своими коллегами.
Возвращение домой
После выполнения всех запланированных работ астронавты Бенкен и Херли вернутся в Crew Dragon, отстыкуются, выйдут на нужную позицию и спустятся в воды Атлантического океана, выбросив парашюты. Процедура спуска с момента отстыковки до приводнения продлится 24 часа.
Схема возвращение американских астронавтов домой
Оба астронавты с 16 мая и до старта будут находиться на обязательном карантине, а сотрудники, центра управления полетом будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Полноценная пилотируемая миссия
Следующая и фактически первая регулярная миссия Crew Dragon доставит на МКС четырех астронавтов, из которых двое будут американцами, третьим будет представитель японского космического агентства. Кто займет четвертое кресло в корабле NASA пока не раскрывает, но это будет также коммерческий партнер. То есть SpaceX начнет зарабатывать на международном рынке пилотируемых запусков с первой же регулярной миссии, отбирая контракты у единственного до сих пор перевозчика на МКС – Роскосмоса.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно