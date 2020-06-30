Компания Xiaomi 30 июня начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12 для первых смартфонов. Сегодня обновление получат устройства бренда Redmi.

Соответствующее сообщение уже появилось в китайской социальной сети Weibo, передает Gsmarena. До этого момента прошивка MIUI 12 проходила тестирование на смартфонах Redmi.

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Какие смартфоны получат обновление

Официальной информации об этом пока нет. Ранее в компании сообщали, что стабильную версию оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi будут распространять в три этапа. В первую волну должны войти такие модели Redmi:

Redmi K30 Pro Zoom Edition,

Redmi K30 Pro,

Redmi K30 5G,

Redmi K30,

Redmi K20 Pro Exclusive Edition,

Redmi K20 Pro,

Redmi K20.

Как известно, оболочка MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Как заверил производитель, она получила значительно переработанный интерфейс, выводит анимацию на новый уровень, улучшает темную тему. Кроме того, разработчики обещают повышение безопасности, а также улучшенные фирменные программы.