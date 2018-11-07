Стабильная прошивка Xiaomi MIUI 10 : какие смартфоны ее получат во время второй волны раздачи
Компания Xiaomi объявила о начале второй волны распространения стабильной прошивки MIUI 10 для своих смартфонов. Теперь это программное обеспечение станет доступным еще для 21 модели, а всего общее количество моделей с MIUI 10 будет достигать 39-ти.
Как пишет ресурс IXBT.com.
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Так, во время второй волны новую оболочку получат такие смартфоны Xiaomi:
– Mi Max 2,
– Mi 4s,
– Mi 4c,
– Mi 5s,
– Mi 5s Plus,
– Mi Max,
– Mi 4,
– Mi Max Prime,
– Xiaomi Redmi 5A,
– Redmi 4,
– Redmi 4A,
– Redmi 4X,
– Redmi Note 5A,
– Redmi Note 4,
– Redmi Note 5A Prime,
– Redmi Note 4X (две версии),
– Redmi Note 4 (Mediatek),
– Redmi Pro,
– Mi Note 3,
– Redmi 5 Plus.
Заметим, пока имеется в виду китайская стабильная версия MIUI 10. Остальные же владельцы смартфонов Xiaomi получат ее несколько позже.
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Что касается особенностей фирменной оболочки MIUI 10, то она получила новый графический интерфейс, плотную интеграцию с системой искусственного интеллекта, новые сигналы вызова и звуки, включая звуки природы.
В то же время пользовательский интерфейс стал оптимизированным для безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9 и вырезом, правда визуальное обновление ожидает и пользователей смартфонов с традиционным экраном 16:9. Также эта оболочка привносит портретный режим в устройства с одиночными камерами.
Первая волна распространения этого программного обеспечения прошла в сентябре.
Напомним, недавно стало известно, что Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11. Эту оболочку должны презентовать в мае – июне 2019 года.
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