Стабильная прошивка Xiaomi MIUI 10 : какие смартфоны ее получат во время второй волны раздачи

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Стабильная прошивка MIUI 10 выходит еще на более чем 20 смартфонах Xiaomi
Стабильная прошивка MIUI 10 выходит еще на более чем 20 смартфонах Xiaomi / Соцсети

Компания Xiaomi объявила о начале второй волны распространения стабильной прошивки MIUI 10 для своих смартфонов. Теперь это программное обеспечение станет доступным еще для 21 модели, а всего общее количество моделей с MIUI 10 будет достигать 39-ти.

Как пишет ресурс IXBT.com.

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Так, во время второй волны новую оболочку получат такие смартфоны Xiaomi:

– Mi Max 2,

– Mi 4s,

– Mi 4c,

– Mi 5s,

– Mi 5s Plus,

– Mi Max,

– Mi 4,

– Mi Max Prime,

– Xiaomi Redmi 5A,

– Redmi 4,

– Redmi 4A,

– Redmi 4X,

– Redmi Note 5A,

– Redmi Note 4,

– Redmi Note 5A Prime,

– Redmi Note 4X (две версии),

– Redmi Note 4 (Mediatek),

– Redmi Pro,

– Mi Note 3,

– Redmi 5 Plus.

Заметим, пока имеется в виду китайская стабильная версия MIUI 10. Остальные же владельцы смартфонов Xiaomi получат ее несколько позже.

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Что касается особенностей фирменной оболочки MIUI 10, то она получила новый графический интерфейс, плотную интеграцию с системой искусственного интеллекта, новые сигналы вызова и звуки, включая звуки природы.

В то же время пользовательский интерфейс стал оптимизированным для безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9 и вырезом, правда визуальное обновление ожидает и пользователей смартфонов с традиционным экраном 16:9. Также эта оболочка привносит портретный режим в устройства с одиночными камерами.

Первая волна распространения этого программного обеспечения прошла в сентябре.

Напомним, недавно стало известно, что Xiaomi начала разработку операционной системы MIUI 11. Эту оболочку должны презентовать в мае – июне 2019 года.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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