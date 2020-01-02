Стала известна цена новых смарт-часов Xiaomi Watch Color

В одном из китайских оффлайн-магазинов Xiaomi посетители сфотографировали постер Xiaomi Mijia Watch Color, на котором изображена их цена. Официально новые смарт-часы от Xiaomi должны презентовать уже завтра.

Особенности новинки

Не пропустите: Появились характеристики смарт-часов Xiaomi Mi Watch Color

Из предыдущих утечек стало известно, что часы получит экран 1,3 дюйма с разрешением 454×454 точек, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, аккумулятор емкостью 420 мАч, модуль NFC и водонепроницаемость 5 АТМ. Последний постер утверждает, что часы выдержат до 14 дней от одного заряда.

Умные часы также будут иметь поддержку разноцветных ремешков, которые, как утверждает компания, подходят для мужчин и женщин в самых разных случаях.

Официальная презентация и старт продаж Xiaomi Mijia Watch Color в Китае состоятся 3 января.

Цена

Смарт-часы обойдутся китайским покупателям в 799 юаней (2 721 гривен). Это немного дороже, чем Amazfit GTR, цена на которые упала после анонса Watch Color до 769 юаней (2 619 гривен), сообщает Weibo.



Посетители магазина сфотографировали постер с ценой новых часов

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно