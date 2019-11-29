Стала известна судьба пропавшего индийского лунного модуля

В начале сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о потере связи с посадочным модулем "Викрам", который должен был спуститься на поверхность Луны. С тех пор регулярно проводились поисковые операции, но обнаружить его никак не удавалось.

В ISRO официально заявили, что посадочный модуль "Викрам" упал в пределах 500 метров от выбранного места посадки. Согласно отчету, во время спуска в ночь с 6 на 7 сентября у него по непонятным причинам отказали посадочные двигатели и оборвалась связь с Землей.

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О состоянии лунохода "Прагам", который был на борту" Викрама", ничего не сообщается. Однако известно, что все восемь научных датчиков посадочного модуля все еще функционируют и в штатном режиме собирают данные. По словам исследователей, эта информация имеет большую ценность для изучения Луны.

Момент, когда Индия потеряла связь с миссией "Чандраян-2":

Попытки Индии высадиться на Луну

14 августа станция "Чандраян-2" выполнила маневр по уходу с околоземной орбиты и отправилась к Луне. 2 сентября спусковой модуль "Викрам" отделился от станции, которая осталась на окололунной орбите. Поначалу миссия шла по плану, однако закончилась неудачей.

Если бы не авария" Викрама", Индия стала бы четвертой страной в истории, совершившей мягкую посадку на Луну – после СССР, США и Китая.

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