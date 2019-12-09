S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики рассказали новые детали об игре

Украинская студия GSC Game World еще в 2018 году объявила о разработке следующей части своей легендарной игры – S.T.A.L.K.E.R. 2. Слухи о проекте ходили в течение долгого времени, и теперь появилась официальная информация об игре.

На геймдейв-конференнции Games Gathering-2019 украинская студия посвятила свой стенд S.T.A.L.K.E.R. 2, при этом часть стенда оформили точь-в-точь как заставку первой части игры.

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Новые детали о S.T.A.L.K.E.R. 2

PR-менеджер студии Захар Бочаров рассказал изданию AIN.UA некоторые детали новой части игры о Чернобыле. В частности он отметил, что в шутере не будет лутбоксов и популярного жанра "королевской битвы".

Мы вдохновляемся оригинальной трилогией. Не могу пока говорить о том, какой это будет жанр, будет ли в игре онлайн-составляющая или нет, но оригинальная трилогия – хороший ориентир,

– заметил Бочаров.

Кроме того, представитель компании сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 точно выйдет на PC. Компания сама занимается разработкой, поэтому все слухи о коллаборации GSC Game World с любыми другими компаниями – это только слухи.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

В компании пока не сообщают сроки выхода игры, но заверили, что совсем скоро они объявят эту информацию. Кроме того, разработчики не публиковали никаких трейлеров S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому все подобные материалы – фейковые.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R.? Первая часть игры S.T.A.L.K.E.R. стала знаковым проектом для украинского геймдева. Шутер от первого лица в декорациях Чернобыльской зоны отчуждения разрабатывался компанией 7 лет в период 2001 – 2007 годов.



После выхода первая часть стала культовой, и в 2010 году компания анонсировала продолжение, однако в декабре того же года работу над ним прекратили.

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