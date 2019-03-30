S.T.A.L.K.E.R. 2: появился первый официальный постер
Украинские разработчики из GSC Game World, которые являются авторами культовой игры S.T.A.L.K.E.R. внезапно выпустили в сеть первый официальный трейлер продолжения шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.
Как известно, последний раз о S.T.A.L.K.E.R. 2 мы слышали в мае прошлого года.
Определенную активность в интернете начали демонстрировать в январе. Тогда официальная страница S.T.A.L.K.E.R в Facebook начала делиться воспоминаниями 8-летней давности.
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При этом за последние несколько дней там были размещены десятки новых публикаций. Теперь появилась иллюстрация с обновленным логотипом. Фанаты предполагают, что продолжение могут выпустить в годовщину Чернобыля.
Что такое S.T.A.L.K.E.R .?
Это серия игр, выпущенная в 2007 году, основана на повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского "Сталкер". Действие шутера происходит в альтернативном мире на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По слухам, продолжение экшена выйдет в 2021 году.
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