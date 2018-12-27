Станция New Horizons находится в режиме подготовки к сближению с астероидом Ultima Thule

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New Horizons
New Horizons / Фото из открытых источников

Оборудование американской межпланетной станции New Horizons находится в режиме подготовки к сближению с астероидом Ultima Thule 2014MU69.

Об этом сообщил научный руководитель миссии Алан Стерн.

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Осталось всего лишь шесть дней до момента сближения с астероидом Ultima Thul. Около получаса назад на станции должна была включиться программа подготовки аппаратуры к сближению, которая призвана предотвратить ложные отклонением от программы полета,
– говорится в сообщении.

Первый снимок астероида станция сделала еще 2 декабря, когда находилась от конечной цели на расстоянии 38,7 миллиона километров. Он был сделан за 33 часа до включения бортовых двигателей, работавших 105 секунд и скорректировать движение станции таким образом, чтобы она 1 января в 07:33 по киевскому времени прошла от астероида, находящегося на расстоянии в 1,6 миллиарда километров за орбитой Плутона на расстоянии 3500 километров.

Что такое Ultima Thule?Это самый отдаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо следовала автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что Ultima Thule, вероятно, является обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, или несколькими астероидами по 20 километров в диаметре каждый.

Что такое New Horizons?Это станция, которая была запущена 19 января 2006 ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, а в июля 2015 года прошел на расстоянии в 12,5 тысячах километров от Плутона.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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