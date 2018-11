Starbucks будет блокировать просмотр порно в учреждениях

Корпорация Starbucks решила начать блокировать доступ к просмотру порнографического контента в своих кафе. Это произошло под давлением активистов.

Об этом пишет The Verge.

"Хотя это редко происходит, использование общедоступного Wi-Fi Starbucks для просмотра порнографического контента никогда не разрешалось. Мы приняли решение для предотвращения просмотра этого контента в наших магазинах, и мы начнем вводить его в наши офисы в США в 2019 году", – сообщили в корпорации.

Как это будет происходить, в Starbucks пока не сообщили, но рассказали, что инженеры компании протестировали несколько методов фильтров содержимого.

К такому шагу компания прибегла из-за давления организации Enough Is Enough. Активисты требовали разместить контент-фильтры в их заведениях.

Как известно, McDonald's такие фильтры использует с 2016 года.

