Старшие видеокарты AMD Navi посоревнуются с мощными решениями NVIDIA Turing

До конца 2019 года компания Advanced Micro Devices планирует вывести на рынок видеокарты, которые будут базироваться на 7-нанометровом графическом процессоре Navi 10. Они займут нишу в среднем ценовом сегменте рынка игровых 3D-ускорителей наряду с NVIDIA GeForce GTX 1080 и RTX 2070.

Как сообщает PCGamesN, в планах AMD на 2020 год значится выпуск более производительных решений на той же графической архитектуре. В основу этих видеокарт ляжет 7-нм чип Navi 20.

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Однако в отличие от Vega 20 (AMD Radeon VII), который представляет собой улучшенный вариант 14-нм Vega 10, упомянутый GPU сможет похвастаться рядом архитектурных новшеств.

Особенности старших видеокарт AMD Navi. Среди них, если верить неофициальным источникам, числится собственная технология AMD для аппаратного ускорения трассировки лучей. Она будет функционировать через программный компонент DirectX Raytracing (DXR) и станет ответом "красных" на NVIDIA RTX. Уровень вычислительной мощности новых видеокарт Radeon сравнится со старшими адаптерами NVIDIA Turing: GeForce RTX 2080 Ti и Titan RTX.



Дорожная карта AMD

Многие источники приписывают графической архитектуре AMD Navi уход от давно знакомой Graphics Core Next (GCN), используемой в открытых Radeon еще с 2012 года. Так это или нет, мы узнаем только после ее официальной презентации.

Дата анонса. Согласно имеющимся данным, представители Radeon Technologies Group расскажут о ней на выставке Gamescom 2019, которая пройдет с 21 по 24 августа в Кельне.

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