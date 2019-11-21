Прототип марсианского корабля Starship Mk1 от SpaceX взорвался во время испытаний: видео

Компания SpaceX провела испытания прототипа корабля Starship Mk1, который планируют использовать для колонизации Марса. Тестирование происходило на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса и завершилось испытание взрывом прототипа.

Как передает сайт NASA, прототип проходил стандартный тест, который должен проверить, может ли он выдержать экстремально холодные температуры (с которыми он может столкнуться во время реальной миссии).

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Во время эксперимента произошел взрыв – верхняя часть корабля отделилась и сделала неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. При этом, никто из команды не пострадал.

Пострадавших в результате аварии нет.

Что говорят в SpaceX

В Маска уже выступили с заявлением по этому поводу. Там сообщили, что результат был неожиданный.

"Целью теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Пострадавших не было, и это не был серьезный удар для нас", – говорят в компании.

Отреагировал на новость и CEO SpaceX Илон Маск. Он сказал, что это никоим образом не повлияет на дальнейшие тестирования Starship. При этом он подчеркнул, что Mk1 был лишь образцом, а дизайн полетного аппарата будет другим.

Сейчас Starship готовит второй прототип Starship (Mk2), который должен выполнить суборбитальний полет вслед за Mk1. В первой половине 2020 года следующий прототип Mk3 или Mk4 отправится в первый орбитальный полет.

Starship Mk1 от SpaceX взорвался во время испытаний: видео

Что известно о марсианской миссии Маска?SpaceX планирует разработать проект, который позволит перевозить людей и грузы на Марс и обратно. Разрабатывают даже дома для Марса, в которых должны жить люди. В далекой перспективе, на Марс можно перенести производства, а также добывать там полезные ископаемые. По замыслу Маска, первую такую миссию на Красную планету должны запустить уже в 2025 году.

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